Alena Seredova senza filtri sulla propria intimità. In risposta alle curiosità poste dai followers sul proprio profilo Instagram, la modella d’origine ceca ha detto ‘come e quando’ riesce a fare sesso col partner, Alessandro Nasi. “Come si fa a fare l’amore nonostante i figli in casa?“, ha chiesto un utente alla showgirl che, senza alcun tipo di imbarazzo, ha risposto alla domanda: “Diciamo che quando si è soli, si fa una ‘full immersion’ e poi si vive spesso di rendita“, ha rivelato, spiegando l’importanza di saper organizzare spazi e momenti di coppia: “Abbiamo i nostri spazi, riusciamo a stare insieme soli. Il segreto è sapersi organizzare a saper approfittare di ogni momento“, ha detto Seredova, sottolineando l’importanza di mantenere, nonostante i figli, dei momenti da vivere solo tra marito e moglie.

La showgirl, inoltre, ha rivelato di non essere sempre andata in giro con la biancheria intima, ammettendo di averlo fatto specialmente in passato: “Assolutamente sì, poi 20-25 anni fa c’erano vestiti dove si vedeva tutto, quindi sì – ha dichiarato – Oggi direi che non mi capita, sarà perché hanno inventato dell’intimo che non disturba”, ha concluso. Seredova, prima di sposarsi con Nasi, è stata con l’ex portiere Gianluigi Buffon, con il quale ha avuto i figli Davide Lee e Louis Thomas.