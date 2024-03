Rubens Barrichello, ex pilota brasiliano di Formula 1, piange la morte del suo Cavalier King Charles Spaniel di nome Speedy. Il cagnolino è deceduto dopo aver ingerito 11 mozziconi di sigaretta: “Mio Speedy, te ne sei andato troppo presto, amico mio. Posso solo ringraziarvi per la gioia che è stato il nostro viaggio insieme. Ti amerò per sempre” scrive Barrichello su Instagram.

In un video invece parlato nel dettaglio di quanto accaduto: “Nel palazzo in cui vivevo camminava molto, super educato, quella cosa sana che ha un cane. Abbiamo iniziato a vedere che si sentiva male e voleva sempre andare nello stesso posto – racconta il brasiliano, come riporta Repubblica – . Quando Dudu (il figlio di Barrichello ndr) è sceso, ha visto che c’erano molti mozziconi di sigaretta e altre sigarette molto più potenti. E poi è successo quello che è successo, si è rotto lo stomaco, ha sviluppato una malattia che non generava più proteine per il corpo. Dentro al suo stomaco sono stati rimossi 11 mozziconi di sigaretta. E poi non riusciva più a mangiare”.

Quindi l’appello a quanti lo seguono affinché i comportamenti di tutti non causino più incidenti come questo: “Raccogliamo la cacca del cane con un sacchetto e la buttiamo nella spazzatura, quindi sarebbe educato se anche le persone che fumano avessero questo atteggiamento“.