“Io sono cresciuto con questo personaggio, è stato così intenso che è stato finora impossibile raccontare qualcos’altro. Ma sì, sono pronto a indossare panni diversi da quelli di Edoardo“. Potrebbe essere un duro colpo per i fan di Mare fuori, eppure quelle parole sono state pronunciate da Matteo Paolillo, che dalla prima stagione della serie di Rai 2 interpreta il camorrista che sconta la sua pena all’IPM di Napoli. “Si sa che le cose iniziano e finiscono ma per il momento godiamoci questa stagione” prosegue l’attore facendo riferimento al quarto capitolo già disponibile su Raiplay e in arrivo dal 14 febbraio anche in tv.

A chi accusa Mare fuori di rendere cool i camorristi l’attore replica: “C’è una grande differenza tra raccontare la realtà e inneggiare alla violenza. Se in un videoclip mi mostro con un mitra e faccio il figo, sto dicendo che è cool sparare. Ma Mare fuori racconta un carcere minorile e la violenza fa parte di quella realtà. E soprattutto ti dice che, per quanto i personaggi possono essere affascinanti, la via del male non porta niente di buono, quindi ha un messaggio educativo. Il problema è che manca un’educazione alla visione. Ma i ragazzi sono molto intelligenti e capiscono qual è il limite. Nessuno diventa violento perché vede Mare fuori, semmai era già violento prima“.

Quanto alla sua vita ora che è un personaggio noto, Paolillo dice che non è cambiato molto, se non qualche abitudine: “Ho scoperto la funzione di Google Maps che ti indica se un posto è affollato o no: questo è diventato fondamentale quando voglio uscire con i miei amici e passare una serata tranquilla”.