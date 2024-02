Hunter Schafer è stata arrestata mentre protestava davanti alla sede della NBC di Manhattan a favore del cessate il fuoco a Gaza. La 25enne attrice di Euphoria era parte di un gruppo di oltre 100 manifestanti che lunedì pomeriggio ha gremito l’atrio del numero 30 del Rockfeller Plaza per dire stop alla guerra tra Israele e Palestina. All’interno dell’edificio il presidente Joe Biden stava registrando una puntata del Late Night con Seth Meyers. La protesta del gruppo Jewish Voice for Peace ha avuto così ulteriore significato simbolico nonché attenzione mediatica, tanto che sono fioccati parecchi arresti.

I manifestanti indossavano magliette nere con la scritta Cessate il fuoco ora e Non in nostro nome. Schafer, come molti altri manifestanti indossava una maschera e si è seduta sul pavimento ad inneggiare gli slogan mentre passava il mini corteo presidenziale di Biden, “Gli ebrei a Biden: fermate gli armamenti al genocidio”, hanno gridato i manifestanti che poi sono stati fermati e arrestati per alcune ore dalla polizia. Il dipartimento di polizia di New York ha confermato che trenta persone sono state prese in custodia e dovranno comparire in tribunale tra pochi giorni per il reato di violazione di domicilio.