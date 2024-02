Una serie di avvistamenti di oggetti sferici luminosi, sia di giorno che di notte, ha destato l’interesse di cittadini e esperti nella zona di Savona e Loano, alimentando il dibattito sulla possibile presenza di fenomeni inspiegabili nei cieli della Liguria. Secondo le testimonianze raccolte, alcuni cittadini hanno avvistato e persino filmato questi oggetti misteriosi, descritti come sfere metalliche grigie che sembrano assorbire la luce solare, circondate da un’aura luminosa che ne rende difficile individuare la forma precisa. Questi oggetti, sostengono gli osservatori, si muovono silenziosamente, suggerendo l’ipotesi di una possibile propulsione magnetica.

A fornire un’interpretazione di questi avvistamenti è l’ufologo Angelo Maggioni, fondatore di Aria, un’associazione che si occupa di fenomeni aerei non identificati. Secondo Maggioni, gli oggetti avvistati non possono essere spiegati con mezzi convenzionali come aerei, droni o fenomeni naturali, motivo per cui suggerisce invece un’origine extraterrestre per tali presenze. “Sembrano assorbire la luce solare, circondate da un’energia luminosa che ne maschera la forma precisa. Tali oggetti sembrano muoversi silenziosamente, suggerendo una possibile propulsione magnetica .Tuttavia, la natura di questa propulsione e la sua relazione con i fenomeni osservati rimangono un mistero. Questi oggetti di origine extraterrestre – dice l’ufologo – potrebbero avere bisogno di un’energia statica per il loro funzionamento”.

Maggioni ipotizza inoltre che questa energia potrebbe essere ottenuta attraverso la ionizzazione dell’atmosfera circostante, creando una sorta di “bolla” di vuoto atmosferico che consentirebbe il movimento degli oggetti. Tuttavia, ammette che la natura di questa presunta propulsione e la sua relazione con i fenomeni osservati rimangono ancora un mistero, aprendo la porta a una vasta gamma di speculazioni e teorie. L’interesse per questi avvistamenti continua a crescere, alimentando la curiosità e l’intrigo di coloro che cercano di comprendere meglio i misteri dei cieli sopra di noi.