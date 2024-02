“Ciao ragazzi, è da un po’ che non mi faccio sentire. Sono state delle giornate un po’ toste e volevo salutarvi”. Chiara Ferragni torna a farsi viva nelle stories di Instagram e si rivolge ai follower: “Vi leggo e voglio ringraziarvi perché mi sapete stare sempre molto vicini in qualsiasi momento della mia vita”. Poi, condividendo alcuni messaggi inviati dai fan, aggiunge: “Mi viene da ridere perché questo in teoria è l’anno del Toro, mi sembra che tutto sia tranne un bell’anno per ora. Però rimaniamo positivi”.

Giorni tosti, dice l’influencer. In effetti da quando è scoppiato il caso sulla presunta rottura con Fedez non si parla d’altro, e la risonanza mediatica della vicenda non deve di certo aiutare l’imprenditrice digitale nel gestirla. Proprio nelle ultime ore il settimanale Oggi ha pubblicato una lunga ricostruzione di come sarebbero andate davvero le cose tra lei e il rapper. Con un finale un po’ a sorpresa, dal momento che nelle ultime battute dell’articolo sembra aprirsi uno spiraglio per la loro crisi.