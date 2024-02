Antonino Cannavacciuolo ancora presente nella prossima edizione di Masterchef? “Solo se mi danno 10 milioni… (ride). Scherzo, però posso dire che mi hanno blindato per altri due anni“. Lo chef parla ai microfoni del Corriere e, tra le altre cose, risponde anche alle voci che vogliono Scabin quarto giudice: “Davide lo conosco da anni, ha pochi rivali davanti come cuoco. Quello che dice Scabin ha un peso, una credibilità, è un professionista con un cv incredibile e sa stare davanti a uno schermo, si muove molto bene. Capisco che sia venuto il dubbio, anche perché io stesso anni fa ero stato prima ospite di un paio di puntate e poi sono stato chiamato. Però non vedo chi si possa prendere la briga di provare a mettere un quarto giudice in un trio che va benissimo. La sinergia tra noi tre è forte… non vorrei stare nei panni di un eventuale quarto giudice!”.

Interrogato invece su come si possa rendere attrattivo per i giovani lavorare nella ristorazione osserva: “I turni massacranti di un tempo non esistono più. Le cose stanno cambiando, si danno due giorni, due giorni e mezzo di riposo, i turni… sempre più imprenditori sanno che il segreto di un’azienda florida è un team felice. Un team sottopagato e sotto stress è un cane che si morde la coda. Ai ragazzi devi dare un sogno: entri qui dentro, e cresci. Devono sentirsi coinvolti, imprenditori anche loro. Non serve pagarli se stanno male. Serve che stiano bene nell’ambiente di lavoro, che possano lavorare bene, e allora poi arrivano i soldi di conseguenza”.