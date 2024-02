E’ stata la troupe di Chi l’ha visto? a scoprire il cadavere di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni scomparsa da casa lo scorso 17 febbraio. Gli inviati della trasmissione di Rai 3 Francesco Paolo Del Re e Marco Monti stavano girando un servizio in vista della puntata in onda stasera, ricostruendo proprio le ultime mosse della donna quando hanno fatto il ritrovamento. “Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita dagli inviati di ‘Chi l’ha visto?‘”, si legge in un tweet della trasmissione.

La donna, residente a Casamicciola Terme e madre di due figlie, si era allontanata da casa sabato 17 febbraio, senza più dare sue notizie. Dopo la denuncia alle forze dell’ordine, i familiari avevano allertato anche “Chi l’ha visto?”, chiedendo aiuto alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Oggi il colpo di scena: il corpo è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi in un terreno sotto alcuni alberi, a poca distanza dalla piazza di Succhivo. Il luogo del ritrovamento coincide con la zona dove la donna aveva lasciato la sua vettura, la quale era stata trovata nel parcheggio di Succhivo di Serrara Fontana. Una telecamera aveva ripreso la vettura poco dopo la scomparsa di Antonella Di Massa. Il cadavere è stato riconosciuto dal marito della donna. Sul posto sono arrivate subito le forze dell’ordine e si attende l’arrivo del giudice di turno per autorizzare la rimozione del corpo.