La letteratura narra che nel 1274 Dante incontrò Beatrice per la prima volta, “vestita di nobilissimo colore”. Oggi, dopo 750 anni, i luoghi di questo primo incontro letterario sono in vendita. Si tratta di Palazzo Portinari Salviati. Noto per essere stato la residenza di Beatrice Portinari, musa di dante, di cui lui scrive il loro primo incontro nella Vita Nova e poi il suo amore nella Divina Commedia. Il palazzo oggi vanta hotel 5 stelle e suite al piano nobile, appartamenti ai piani superiori, poi una spa e un ristorante stellato. Le residenze sono dai 98 ai 450 metri quadri, vendute a prezzi che arrivano a toccare anche i 12 milioni di euro. Le vendite sono curate da Building Heritage- Forbes Global Properties, punto di riferimento del mercato Real Estate nel mondo.

Si tratta di una residenza storica di Firenze, unica nel suo genere, con affreschi di Alessandro Allori e Tommaso Gherardini e che al suo tempo aveva accolto architetti e artisti come Michelozzo e Giuliano da Sangallo. È un simbolo dell’arte rinascimentale e dell’architettura fiorentina. Il palazzo è stato costruito da Folco Portinari, padre di Beatrice. Poi nel 1456 venne ceduto a Jacopo Salviati, genero di Lorenzo il Magnifico, che lo ampliò e lo modificò in ciò che è ora, un esempio dell’architettura rinascimentale fiorentina. Tra corti e corridoi, soffitti affrescati e pavimenti marmorei, nel corso dei secoli a Palazzo Portinari Salviati si sono snodate le storie di grandi uomini e donne. Tra questi Lionardo Salviati, fondatore dell’Accademia della Crusca, Filippo Salviati, uno degli amici più intimi di Galileo Galilei, ma ha ospitato anche Papi, Cardinali, Re e Regine.

Oltre ad essere una dimora storica, la proprietà offre anche moltissimi servizi: il salone di rappresentanza di 110 mq al piano nobile, la palestra condominiale, l’esclusiva spa di 500 mq con idromassaggio, sauna, bagno turco e zona fitness, il ristorante stellato, il lounge bar e il bistrot. Per uno stile di vita unico nel cuore del Rinascimento. Gli appartamenti in vendita hanno dimensioni che spaziano dai 120 metri quadri fino ai 450 dell’attico con terrazza panoramica da cui si vede la Cupola del Brunelleschi. Le richieste sono all’altezza della fama del palazzo e oscillano dai 980mila euro fino ai 12 milioni di euro.

“Ci sono case che nascono già leggenda e questo palazzo, che ha fatto la storia di Firenze” afferma Cinzia Romanelli, Ceo di Building Heritage – Forbes Global Properties. “Camminare nelle sue stanze è un’emozione indescrivibile, che passa dagli splendidi soffitti stuccati fino ai bellissimi affreschi. Questo palazzo è un autentico gioiello di storia, che nel corso dei secoli è stata la residenza non solo della musa di Dante Alighieri, ma anche di illustri architetti e artisti del Rinascimento.