A Grande Fratello non sfugge proprio nulla (e di conseguenza neanche al pubblico da casa). I concorrenti, ripresi 24 ore su 24, sono costantemente sotto gli occhi delle telecamere. L’unica stanza dove per ovvie ragioni non è possibile vedere è il bagno (anche se sono previste comunque telecamere accese usate esclusivamente per fini di sicurezza). Ed è proprio qui lunedì pomeriggio ad essere accaduto l’impensabile, un avvenimento mai visto prima nelle oltre 20 edizioni del reality show.

Ricorderete tutti l’apertura della porta forzata di Valeria Marini intenta a liberare la compagna Pamela Prati (in attesa del taxi). Per non parlare invece di quando Raffaella Fico una volta in bagno ha trovato un altro concorrente intento a compiere un atto intimo in solitaria. Nell’edizione attuale invece la protagonista della disgustosa vicenda è Beatrice Luzzi. “Ragazzi chi ha lasciato qui in bagno un pezzo di ca**a? Sì esatto, è in bagno!”, ha sbottato la concorrente. Da quel momento, un disastro. Simona Tagli, intenta a mettersi lo smalto al tavolo, ha raggiunto il bagno. Qui anche Greta Rossetti che, senza infierire ulteriormente, ha chiesto: “Oddio ma un pezzo nel senso che è rimasta lì galleggiante?”.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Rosy Chin: “No, magari. È per terra messo vicino al bidet. Io ho appena mangiato lo yogurt e mi sta tornando su dallo schifo di questa situazione. Se penso a questo ritrovamento disgustoso non mangio nemmeno dopo“. Così, a quel punto, Rossetti allibita ha incalzato: “Ma state scherzando? Ma com’è possibile che sia vicino al bidet? Ma che schifo ragazzi. Ma chi è stato? Io vorrei proprio saperlo perché non capisco come possa succedere una cosa del genere. Ragazzi com’è possibile, a qualcuno forse era rimasto attaccato e non se n’è accorto alzandosi? Giuro che non me lo spiego”. La regia, dopo essersi resa conto dell’accaduto, ha staccato subito l’inquadratura togliendo di conseguenza l’audio in zona bagno. Insomma, sui social ora il dubbio è solamente uno: chi ha replicato la “Mer*a d’artista” di Piero Manzoni? Ed è subito Art Attack.

Beatrice: -“Questo è il bagno e questo è Schwazer che caga” Non Beatrice che si offre di fare il tour della casa a Marco e Sara e una volta arrivati in bagno apre la porta e si ritrova Alex a fare la cacca, mio dio è sempre lei ????#grandefratello #gfpic.twitter.com/lIRfGeAdIa — soleil sorge supporter ???? (@teamsoleilsorge) November 21, 2023