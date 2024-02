La famosa e discussa nota diramata da Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, letta da Mara Venier nel corso di “Domenica In-Speciale Sanremo“, è finita nell’occhio del ciclone. Il caso Ghali/Dargen D’Amico ha travolto anche la conduttrice, criticata sui social e su diversi quotidiani, imitata anche da Maurizio Crozza. Nell’ultima puntata di “Che tempo che fa” la giornalista Concita De Gregorio parlando del tema dell’immigrazione ha ricordato proprio le parole pronunciate da Dargen D’Amico sul palco del Teatro Ariston, suscitando la reazione dell’altro ospite Massimo Giannini: “Menomale che Fabio non è Mara Venier, sennò ti avrebbe detto ‘qui parliamo solo di canzoni'”.

“Guarda Massimo, non è così. Bisogna trovarcisi in quelle situazioni, in una diretta“, l’intervento di Fazio a favore della conduttrice. “No Fabio, non mi convincerai mai”, insiste l’ex direttore de La Stampa ma il conduttore si schiera nuovamente dalla parte di Mara Venier: “Ti assicuro che quando sei lì in diretta e arriva un comunicato di quel tipo è molto complicato prendere lì per lì una decisione”.

Non solo, nel corso della successiva ospitata di Sabrina Ferilli, Fazio ha ricordato la partecipazione dell’attrice nel pomeriggio a “Domenica In“, inviando nuovamente i saluti a Mara Venier. Un gesto di pace verso il servizio pubblico, con tanto di promozione nella stessa puntata alla fiction di Rai1 “Lolita Lobosco“, in partenza il prossimo 4 marzo, con la presenza in studio di Luisa Ranieri. La puntata ha ottenuto ottimi ascolti, ben 2.137.00 spettatori con il 10,7% di share nella prima parte e 1.188.000 spettatori con il 9.9% nella seconda parte chiamata “Il Tavolo”.