Con il sorriso, con una battuta, si possono dire molte cose. Massimo Giletti farà ritorno su Rai1, mercoledì 28 febbraio, con “La Tv fa 70“, uno show evento per il settantesimo compleanno della televisione. Il giornalista torinese è tornato ieri nella domenica pomeriggio della prima rete del servizio pubblico, fascia che ha occupato per anni, ospite di “Domenica In“, dove la padrona di casa Mara Venier lo ha accolto uno strano messaggio di benvenuto: “Massimo Giletti festeggerà i settant’anni della tv con uno show in prima serata. Un meraviglioso show dove io non ci sono, non mi ha invitato. E mo me la devi spiegare questa storia…”.

Alla frecciatina iniziale ha fatto seguito un nuovo riferimento dopo l’ingresso in studio di Giletti: “Hai inviato tutti tranne me”. Il conduttore, visibilmente imbarazzato, non ha escluso un cambiamento dell’ultim’ora: “Non si può mai sapere. Mara ci sarà in qualche modo, vedrete“. La chiacchierata è scivolata via con toni amichevoli, tra filmati e ricordi ma gli ultimi rumors per la prossima stagione ipotizzano proprio un testa a testa tra Giletti e Venier per lo spazio domenicale. L’attuale padrone di casa vorrebbe restare al suo posto, il giornalista vorrebbe riprendersi lo spazio occupato per anni con “L’Arena“, anche se in azienda c’è chi vorrebbe puntare su Giletti per un talk show in prime time su Rai2 o Rai3. Nell’attesa il giornalista potrà contare sulla presenza di grandi nomi nel suo show, tra gli ospiti nomi di punta: Amadeus, Fiorello, Pippo Baudo, Renzo Arbore, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Antonella Clerici, Carlo Conti e tantissimi altri. E in un parterre così importante si noteranno le assenze, a far notizia per ora è quella di Mara Venier ma la lista è destinata ad allungarsi.