Un noto attore dell’età dell’oro di Hollywood, quanto tempo, diceva che la cosa che conta davvero non è quello che dicono, ma quello che sussurrano su di te. E di bisbigli a proposito di un amore forse finito, in queste ore, se ne possono intercettare tanti. Chiara Ferragni e Fedez, l’addio mediaticamente più eclatante degli ultimi anni. C’è chi si lamenta: “Com’è possibile che i giornali, i siti e finanche i Tg diano notizie sui Ferragnez con tutti i problemi che abb…“. E verrebbe da rispondere che l’offerta, almeno per quanto riguarda questo sito di cui abbiamo contezza, è completa: si può leggere e approfondire tutto quello che accade nel mondo, basta costruirsi una propria agenda. E c’è di più: il segreto del cane di Pulcinella (quelli di Pulcinella, i segreti, sono di più difficile svelamento) è che meno si leggono certi argomenti più diminuirà ‘l’interesse’ degli algoritmi, e dunque delle redazioni, alla loro pubblicazione. I critici del gossip si facciano due conti. Comunque, non siamo qui per parlare di ovvietà né di economie.

Iniziamo il ballo col condizionale, un ballo dove non ci si tocca, anzi nemmeno ci si sfiora. Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati. Otto anni d’amore sbocciati grazie a una ‘barra’ del rapper sulla di lei cagnolina Matilda: “Ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John“. Vorrei ma non posto, il titolo del brano. Strana la vita a pensare che Fedez ha poi sposato la regina dei post, postando a sua volta tutto il postabile. Comunque, Matilda, la cagnolina amatissima, muore nel 2023 e i più sentimentali penseranno a un ‘segno’ inequivocabile: morta lei, morto l’amore. Otto anni, due figli, due patrimoni considerevoli, il racconto social. Tutto è noto ed esposto, anche la malattia di lui, un tumore al pancreas che tiene in apprensione non solo i 40 milioni di follower della coppia.

Il recupero, la salute mentale. Lei al fianco del rapper. Lei ponderata, lui ciarliero. Nel bene e nel male. Tutto sembra procedere bene fino a Sanremo 2023, quando lei è co-conduttrice e lui si piglia la scena. La crisi dicono sia nata lì. Se un amore è solido, ribatte qualcuno, non basta un certo spirito competitivo a far scoppiare la coppia. Su Sanremo esce un episodio speciale della serie The Ferragnez. Nemmeno il tempo di passare alla cassa di Amazon che Selvaggia Lucarelli dimostra di avere avuto ragione quanto al ‘pandoro gate’ (idem sull’uovo di Pasqua gate e sulla bambola gate): l’imprenditrice digitale e la Balocco vengono multate dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta e la procura di Milano si ‘aggiudica’ la competenza territoriale sull’aperta indagine che dovrà fare chiarezza sul legame tra affari e beneficenza. Per Ferragni è un colpo d’immagine che pare inferto con la tecnica dell’esplosione del cuore con cinque colpi delle dita (cit). E poi siamo finiti nel vortice: sui social si scrive e si legge di tutto, i famosi sussurri (però berciati). ‘Chiara Ferragni non sa comunicare e sì che dovrebbe essere ‘il suo pane”, ‘Altro che comunicazione qui c’è ben altro’, ‘Era ora, basta con le influencer’.

Fatto sta che da Sanremo 2023 a oggi l’effetto domino è stato ben documentato da articoli di giornale e social, con protagonisti usciti di scena (dall'”ei fu” Luis Sal, socio del rapper, a Fabio Maria Damato, braccio destro dell’imprenditrice digitale) e comparse inattese (leggasi alla voce Tomaso Trussardi). Dagospia fa sapere che i due si sarebbero incontrati nella nuova casa di Milano: “Per fare pace? – si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino – Macché: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo. L’influencer e il rapper si erano promessi di tenere un basso profilo ma è bastato che Fedez leggesse l’intervista rilasciata dalla moglie al Corriere per andare su tutte le furie. Il cantante sta ora cercando una nuova casa a Milano“.

Addio Ferragnez? Chissà. Le ipotesi messe in campo da chiunque abbia espresso un parere sulla faccenda (quindi chiunque) sono tante: strategia di comunicazione per spostare l’attenzione dal patrimonio al matrimonio forse finito? Relazione più d’azienda che di coppia arrivata al capolinea per via di uno spirito competitivo un filo troppo accanito? Gli amori finiscono, nessuno escluso? In questo insieme di domande c’è pure un’affermazione che va di gran moda: “Lei, Chiara Ferragni, regina della comunicazione, sta sbagliando a comunicare su tutto”. È così? Una domanda in questo senso, tra le tante, a Ferragni la faremmo volentieri. Perché uscirsene con una nota Ansa nella quale si è precisato di aver avuto solo un vago incontro con Tomaso Trussardi? Che una smentita è una notizia data due volte lo ha assimilato anche Lando, il mio springer spaniel.

Nota a margine, la mancanza totale di vip in scena. Avete sentito o letto qualche personaggio famoso dire la sua sulla faccenda? Niente di niente, nemmeno il classico “fate silenzio per i figli”. A parte Donatella Versace accanto a Fedez, il deserto. Nella buona sorte inseme, nella cattiva ognun per sé. Mica solo in amore.