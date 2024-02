Su Twitter lo definiscono “asfaltatore” ma anche “maschio tossico che se la prende con una donna in difficoltà”. Tomaso Trussardi ha risposto allo staff di Chiara Ferragni con una Instagram story pubblicata nella serata del 25 febbraio. “Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina’ la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi, di contro, abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi). Hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta, circa 4 anni fa. Debbo dire che ci sia sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia da ambo le parti. Liquidare tutto ciò con ‘non lo conosco neanche’ è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l’ANSA per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno. Non ne combinano una giusta”.

Ma come siamo arrivati a questo? Inizia tutto due anni fa, con un presunto scoop lanciato da Alberto Dandolo su Oggi: “Nonostante la separazione, Tomaso Trussardi sta riuscendo a mantenere un rapporto cordiale con Michelle Hunziker. Trussardi sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all’amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato. Dunque, a meno che non ci siano sviluppi in futuro, al momento non c’è nulla che lasci pensare concretamente a un avvicinamento tra i due”. Insomma, secondo il giornalista quella tra Ferragni e Trussardi, due anni fa, si poteva definire “amicizia”.

Arriviamo a qualche giorno fa, quando durante una puntata di Pomeriggio Cinque il giornalista Davide Maggio afferma “per quanto mi riguarda, la Ferragni c’è chi l’ha consolata per bene… Io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre. Per il momento sono due, forse anche due e mezzo”. Poi però ecco che è arrivata una sorta di “imbeccata” all’inviato della trasmissione di Canale5 Michel Dessì, ovvero di andare a cercare in “Piazza della Scala”. Cosa c’è nella bella location milanese? Tutto il ‘polo’ Trussardi, ristoranti e negozi.

Ora, lo staff di Chiara Ferragni ha trovato necessario emettere un comunicato all’Ansa: “Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show cinque o sei anni fa”. Chi “non si conosce nemmeno”? Trussardi e Ferragni. Una sorta di smentita che però non è piaciuta a Tomaso che non solo ha pubblicato una nota Instagram ma anche foto di anni fa proprio assieme all’imprenditrice digitale.