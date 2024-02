“Io so’ Rosa Ricci” è diventata una delle battute più celebri di tutte le stagioni di Mare Fuori. Il successo della fiction Rai, giunta alla quarta stagione attualmente in onda su Rai2 e visibile su Rai Play, sta smuovendo onde (per rimanere in tema) d’affetto e paragoni. Insomma, tutti notano somiglianze per look e outfit nei beniamini della serie tv (reduci dalla loro partecipazione al Festival di Sanremo) ambientata a Napoli. Ne sa qualcosa anche Aurora Ramazzotti.

La content creator ha caricato qualche giorno fa un post raffigurante lei e l’amico Jonathan Kashanian alla settimana della moda (alla sfilata di Diesel, per l’esattezza), scegliendo per l’occasione un look grintoso e in voga. E tra i commenti, da subito, i suoi followers hanno iniziato a paragonare Ramazzotti proprio a Rosa Ricci. È a quel punto che, dopo aver letto i numerosi messaggi identici per contenuto, la diretta interessata ha deciso di replicare nelle sue stories Instagram. “Al prossimo ‘somigli a Rosa Ricci’ vado a fare il provino per Mare Fuori 5“, ha scritto Aurora a corredo di un suo selfie.

Il post in questione segna tra l’altro il ritorno alla settimana della moda e alla mondanità per Ramazzotti, da poco neo mamma del primogenito Cesare Augusto (figlio avuto con il compagno Goffredo Cerza). Ora non ci resta che attendere una possibile reunion tra Aurora Ramazzotti e Maria Esposito (che interpreta per l’appunto Rosa Ricci nella serie tv) ad uno dei tanti appuntamenti della Milano Fashion Week tutt’ora in corso. Una cosa è certa: curiosando sui social, la battuta di Ramazzotti sembra far sperare i fan di Mare Fuori in suo un possibile coinvolgimento. Chissà!