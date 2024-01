Primo Natale a 3 in casa Ramazzotti-Cerza. Aurora e Goffredo hanno passato ovviamente il periodo natalizio in compagnia del primogenito Cesare, nato il 30 marzo scorso. La famiglia al completo ha deciso di passare in Messico le ultime ore del 2023, non prima di aver portato a termine il volo durato ben 13 ore.

Dopo esser partiti da Milano ed essersi diretti a Città del Messico, però, i neo genitori si sono accorti che il piccolo Cesare cominciava a mostrare i primi malesseri tipici dell’influenza. E tra fazzoletti, termometro e spray nasale per bimbi, Aurora ha voluto aggiornare attraverso le sue storie Instagram circa lo stato di salute del piccolo. “Amici, noi siamo arrivati in Messico, non ve lo avevo ancora detto”, ha spiegato l’influencer. “Purtroppo siamo stati impegnati con Cesare che ha deciso di portarsi un virus influenzale dall’Italia. Nulla di grave, adesso si sta già riprendendo, siamo solo un po’ lamentosi”.

Nonostante questo “piccolo” imprevisto la vacanza sembra però trascorrere nel migliore dei modi, considerando che Aurora e Goffredo erano già volati insieme in Messico nel lontano 2018. Dall’Italia si saranno sicuramente preoccupati nonna Michelle Hunziker e nonno Eros Ramazzotti. I due infatti spesso appaiono sui social in compagnia della figlia e del nipote. Proprio Aurora ha caricato sempre su Instagram il 31 dicembre un video recap legato al 2023 e a tutti i suoi affetti più cari: “Il mio anno è iniziato il 30 marzo (giorno della nascita del figlio, ndr) e, così, anche il resto della mia vita”. Ed ora che il peggio sembra essere passato, a Goffredo e Aurora non resta che godersi un inizio 2024 tra prime parole, passi e scoperte di Cesare.