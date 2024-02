“Se il sesso allungasse la vita io potrei avere le ore contate“. Una rivelazione intima per Marina La Rosa, che si diverte con i follower a scherzare sulla propria vita sentimentale. L’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello tra le storie di Instagram prosegue: “Siamo anche in quaresima. Tra un po’ divento santa. Anzi, io lo sono già”. Single dal 2021, quando si è separata dall’ex marito Guido Bellitti, a quanto pare Marina fatica a trovare un uomo per il quale valga la pena rimettersi in gioco.