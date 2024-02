Inquinamento alle stelle a Milano. A chiedere un intervento delle Istituzioni è anche Miriam Leone, l’ex Miss Italia, attrice e conduttrice televisiva originaria di Catania (ma che probabilmente ormai si divide tra Roma e Milano). Nella giornata di ieri, 19 febbraio, Leone ha pubblicato alcune Instagram stories riguardo allo smog: “Chi può fare qualcosa risponda“, ha scritto taggando poi Beppe Sala e Attilio Fontana. Insomma, un appello affinché gli enti preposti si attivino il prima possibile. Poi Leone ha ripubblicato un post condiviso da Marie Claire Italia in cui c’era scritto: “In una città dove si tiene un evento sulla sostenibilità ogni ora, stiamo trattando un’emergenza sanitaria ambientale con la distrazione che dedichiamo a quelli che provano a venderci le rose mentre ceniamo”.

Questa, dunque, la reazione di Miriam Leone, diventata mamma da poco del piccolo Orlando, frutto dell’amore tra l’attrice e il marito Paolo Carullo. Già altre volte Leone si era espressa su tematiche ambientali, partendo dalle piccole cose, dai gesti quotidiani. Ad esempio nel 2020 aveva posto ai follower una domanda su come smaltire alcuni rifiuti abbandonati in un prato dove si trovava a scattare un selfie, aprendo così un dibattito: “L’ambiente è una nostra emergenza costante“, aveva scritto lei. Un’altra volta, invece, aveva mostrato sui social una salvietta di cotone organico riciclabile che può essere lavata, asciugata e riutilizzata più volte. Non finisce qui. Miriam Leone cura anche un brand di skincare, in cui assicura di tenere molto alla sostenibilità. Nella homepage del sito si legge infatti: “Siamo costantemente impegnati nella ricerca di ingredienti naturali e materiali sostenibili. La produzione e la diffusione dei prodotti si svolgono nel totale rispetto per l’ambiente e le persone. Abbiamo inoltre introdotto la possibilità di acquistare i refill per evitare lo smaltimento dei flaconi. Ma il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni sempre più attente a questa terra che ci accoglie e ci nutre è in continua evoluzione”. Ad ogni modo da oggi, non a caso, ritornano le misure anti smog in quasi tutte le province della Lombardia. A comunicarlo è stata direttamente la Regione.