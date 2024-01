Costantino Vitagliano si fa immortalare accanto a una statua di Padre Pio e scrive sui social: “Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere“. L’ex tronista di Uomini e Donne, colpito da una rara malattia autoimmune, si concede una visita a San Giovanni Rotondo, comune del foggiano che ospita le spoglie del noto Santo di Pietrelcina. Forse un modo per chiedergli sostegno e forza in questo momento così delicato della sua vita. E anche i follower, nei commenti, chiedono a Padre Pio di stare vicino a Vitagliano. Di recente Costantino aveva parlato a Verissimo delle proprie condizioni di salute: “Devo stare completamente a riposo, sono un autoimmune, ho questa massa che mette l’aorta in pericolo quotidianamente […] È una cosa talmente rara che non abbiamo i farmaci […] Si è spento l’interruttore e mi sono ritrovato in un’altra vita”.