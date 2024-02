La seconda parte della quarta stagione di Mare Fuori sta per arrivare. Manca sempre meno alla mezzanotte che porterà sia San Valentino che le sei nuove puntate (più due) che andranno ad unirsi a quelle delle precedenti settimane. Accantonato il Festival di Sanremo, durante il quale molti tra i volti protagonisti della serie tv hanno recitato un monologo contro la violenza sulle donne, l’attesa ora è tutta focalizzata sugli episodi in uscita. Le aspettative saranno soddisfatte? I fan se lo augurano, anche se la prima (delle due) parti della quarta stagione ha diviso i giudizi degli spettatori.

A far aumentare la curiosità attorno all’uscita delle puntate ci ha pensato anche il registra Ivan Silvestrini che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui ha annunciato l’aggiunta di due lungometraggi extra. Uno speciale da 100 minuti che va a sostituire il film che sarebbe dovuto uscire tra pochi mesi ma che, a causa delle registrazioni per la quinta stagione di Mare Fuori, ha dovuto subire uno slittamento nella programmazione: “Questa stagione avrà 2 episodi in più che rappresentano quello che io avrei voluto fare per celebrare questo quarto anno di Mare Fuori“, ha dichiarato il direttore artistico, che ha consigliato agli utenti di non “fare nottata” per guardarsi tutti gli episodi, in modo tale da potersi godere al meglio le ore di registrazione.