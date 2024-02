“La gente è pazza. Hanno detto che mi sono rifatto, che mi sono sbiancato la pelle, di tutto… che mi son rifatto il naso”. A parlare è Mahmood, fresco partecipante del Festival di Sanremo 2024 che, durante un’intervista concessa a Radio RTL 102.5, ha messo la parola ‘fine’ alle tante voci che si erano rincorse riguardanti suoi possibili ritocchini al volto. “Ti sei tolto solo la barba, o no?”, gli ha chiesto l’intervistatrice. “Mi son cresciuti i capelli e mi son tolto la barba, mi sono un po’ lavato la faccia, un po’ di crema e via“, ha risposto l’artista, tra le risate generali. Il tema si è poi spostato sulle priorità d’informazione che hanno molti utenti sui social e non solo. In una settimana, quella sanremese, che ha promosso validi spunti di riflessione, come quelli proposti da Dargen D’Amico e Ghali, l’attenzione di buona parte dell’opinione pubblica si è incentrata sui lineamenti di Mahmood.

“Mi hanno detto di tutto – ha continuato il cantante – Ma io mi diverto tanto, ogni giorno ce n’è una nuova quindi siamo tutti carichi“, ha detto, allontanando così i sospetti del web, sostenuti da chirurghi estetici e non solo, che constatavano dei cambiamenti nella fisionomia e nella colorazione del volto dell’ex vincitore di Sanremo.