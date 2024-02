Un bollino nero a coprire il bacio tra due uomini? Succede nel video backstage di Gloria, la nuova fiction di Rai 1 al via dal 19 febbraio con Sabrina Ferilli. Ma non è come sembra. Su RaiPlay è apparsa una clip di pochi minuti che consente al pubblico di dare una prima occhiata alla serie in sei puntate prossima al debutto. Quel che sta facendo discutere, però, è la presunta scelta di “censurare” il bacio tra due personaggi di sesso maschile che stanno celebrando la propria unione civile.

La questione è arrivata anche alle orecchie sempre attente del popolo di Twitter/X: “Onestamente è una cosa grave” ha scritto qualcuno, “Per due secondi mi sono sentito in Iran” ha scritto qualcun altro. Eppure la verità è un’altra. FqMagazine ha chiesto lo stato delle cose a RaiFiction che ha respinto qualsiasi ‘accusa’ di censura dal momento che quello che si vede nelle immagini del backstage di Gloria, diffuse da RaiPlay, non è un bollino nero ad oscurare il bacio dei neosposi bensì un cappello del carabiniere. Infatti il matrimonio è quello tra Sergio (Luca Angeletti), il fratello di Gloria (Sabrina Ferilli), e il carabiniere Filippo (David Sebasti). Nessun tentativo di censura nemmeno sulla sceneggiatura perché la scelta di tirare su il cappello mira a creare un momento romantico tra i due sposi, quasi a non voler condividere con gli invitati il suggello del grande amore.

Nel cast della serie, che viene definita dai protagonisti “abbastanza coraggiosa” e “che va a toccare un po’ tutti i tabù, creando situazioni paradossali ma vere”, oltre alla già citata Ferilli ci sono anche Fiorenza D’Antonio, Massimo Ghini, Emanuele Grimalda e Luca Angeletti. “Di Glorie ne ho conosciute e le ho sempre evitate – spiega Sabrina Ferilli – Attrici famose che si ritrovano a competere con gli anni e i social, con la politica del dolore e il marketing dei sentimenti. Gloria vive di tutto questo”.