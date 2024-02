Maurizio Crozza torna con Fratelli di Crozza, da venerdì 23 febbraio in prima serata sul Nove, con nuovi esilaranti personaggi. Tra questi anche Mara Venier intenta a leggere un “nuovo” comunicato dell’Ad Rai Roberto Sergio, dopo quello tanto contestato letto a Domenica In. “I nostri programmi raccontano la realtà con la libertà di pensiero che…conviene alla Meloni!”- dice Crozza-Meloni – Siamo tutti d’accordo? Sì, siamo d’accordo perché tutti quelli che hanno un contratto in Rai sono d’accordo”.