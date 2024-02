Era senza biglietto e quindi senza un titolo valido per entrare all’Accor Hotel Arena a Parigi e assistere al concerto di Laura Pausini in programma lunedì sera. L’uomo, a cui è stato impedito l’accesso, ha tirato fuori una pistola e sparato 17 colpi contro l’ingresso secondario della struttura. Nessuno è rimasto ferito e l’uomo è stato immediatamente fermato.

Stando alla ricostruzione erano le 20 sul boulevard de Bercy quando l’individuo si è presentato, bloccato e rispedito indietro dagli agenti della sicurezza. A quel punto, si è diretto verso l’uscita di emergenza, situata a un centinaio di metri dall’ingresso, ha tirato fuori una pistola ed ha aperto il fuoco a più riprese contro una porta a vetri. Gli agenti sono riusciti a fargli deporre l’arma prima di bloccarlo e portarlo in commissariato. L’arma era una semiautomatica calibro 7,65. I testimoni hanno riferito che l’uomo era in un evidente stato di alterazione e pronunciava frasi incoerenti su questioni d’attualità.

Il concerto di Pausini a Parigi, dopo gli show di Madrid, Barcellona, Lisbona e Bruxelles, si è svolto regolarmente. L’artista ha cantato tutti i suoi successi con aggiunta di alcuni brani in lingua francese. Il tour della cantante proseguirà in Svizzera e Germania prima di approdare in America Latina, nelle date previste in Cile, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico, per proseguire poi negli Stati Uniti.