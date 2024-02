Matteo Paolillo e Ludovica Coscione stanno insieme? Più indizi sembrano darne concrete prove. L’esperta di gossip Deianira Marzano, ha ricevuto l’indiscrezione di una fonte che ha riferito del rapporto ‘intimo’ tra i due attori di Mare Fuori. “Matteo e la Coscione sono arrivati entrambi a Sanremo prendendo una stanza per la notte ma lei non ha partecipato agli incontri degli attori con le radio e nemmeno è salita sul palco, era al Festival per vedere lui cantare dalla platea“, ha rivelato l’insider.

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, molti tra i più iconici attori della serie tv napoletana sono saliti sul palco dell’Ariston per recitare un toccante monologo sui femminicidi e, successivamente, per cantare la famosa colonna sonora ‘O mar for‘. Nonostante Coscione non sia salita sul palco, non ha fatto mancare il proprio supporto agli amici-colleghi (ed al fidanzato?). L’attrice è stata con Nicolas Maupas, ‘il Chiattillo’ di Mare Fuori, che ha lasciato la serie al termine della terza stagione. Matteo Paolillo, invece, ha interrotto la relazione con Alessia Fenderico, store manager e cara amica di Maria Esposito (l’interprete di Rosa Ricci).