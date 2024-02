“Con il passare degli anni la maternità non si è mai presentata come un’opzione. Sono stata single per gran parte della mia vita. A 30 anni mi sono trasferita a New York ed ero troppo distratta per sentire il tic-tac del mio orologio biologico”. Isolde Walters, 35enne e donna in carriera, racconta la propria storia al DailyMail affrontando un tema molto attuale e che, visto il calo di natalità, sta interessando anche i leader politici di mezzo mondo.

Isolde spiega che, una volta tornata in Inghilterra, si è resa conto che tutte le sue amiche si erano ormai sistemate e avevano messo su famiglia. In quel momento “per la prima volta ho sentito quel senso di assenza nella mia vita. […] Ma ora, a 35 anni, senza partner e senza i fondi per sostenere un altro essere umano, sono abbastanza sicura che non diventerò madre“.

Una realtà che sulle prime ha avuto qualche impatto sulla stessa Isolde, ma ora ci ha fatto pace: “Non rimango a letto preoccupandomi se avrò un bambino o meno e di certo non sento il desiderio di un bambino abbastanza forte da diventare una madre single tramite fecondazione in vitro o adozione”. E ancora: “Sì, mi sto perdendo una gioia innegabile, ma c’è molto da dire sulla vita senza figli: avrò tempo per viaggiare, investire in amicizie, hobby e lavoro. Sarò una zia e una madrina amorevole”.

“Me ne pentirò? Forse” conclude la donna. “Ma preferirei pentirmi di non aver avuto figli piuttosto che pentirmi di averli”. Quindi un affondo nei confronti della classe politica: “Quando i politici che dicono alle donne di avere più figli potranno prometterci un mondo stabile, assistenza all’infanzia a prezzi accessibili, padri impegnati e la garanzia che le nostre carriere non subiranno alcun colpo, allora potremmo cambiare idea. Così com’è, apprezzo troppo la mia libertà per rischiarla“.