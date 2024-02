Re Carlo “sta molto bene date le circostanze”. Lo ha detto la regina Camilla partecipando questa sera al primo evento pubblico, alla cattedrale di Salisbury, dopo l’annuncio della diagnosi di cancro per il sovrano britannico. “Siamo molto colpiti da tutte le lettere e i messaggi che abbiamo ricevuto”, ha aggiunto. La regina è stata vista nella cattedrale della città inglese partecipando a una serata musicale e celebrando il lavoro di alcune associazioni di beneficenza locali. La sua presenza, apparentemente serena, e le sue parole rivolte agli organizzatori dell’evento e alle autorità religiose presenti, hanno trasmesso un messaggio di rassicurazione ai sudditi del Regno Unito.

Questo avviene in un momento di particolare attenzione: re Carlo ha iniziato le cure per il tumore al momento non specificato e, dopo aver incontrato a Londra il principe Harry, giunto appositamente dagli Usa in una visita lampo durata 24 ore per stare vicino al padre, si è trasferito nella residenza di Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale), per riposarsi.

Nel frattempo, Camilla ha proseguito regolarmente con i suoi impegni pubblici, con ulteriori eventi pianificati nei prossimi giorni. Il Re, nel periodo del trattamento medico, non partecipa agli eventi ufficiali, ma è previsto che torni a Londra per cure ospedaliere ambulatoriali altamente specializzate una volta alla settimana, soggiornando nella residenza di Clarence House e poi recandosi a Sandringham.