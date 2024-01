È una delle conduttrici più amate della tv e i dati di share dei suoi programmi lo dimostrano, semmai ce ne fosse bisogno. Ha partecipato al podcast condotto da Diletta Leotta, Mamma dilettante 2: stiamo parlando di Antonella Clerici. Come sempre schietta, la conduttrice ha parlato della figlia ora adolescente, Maelle: “Quando ha iniziato le scuole medie, io credo che mia figlia sia stata vittima di bullismo. Proprio perché era mia figlia qualcuno glielo faceva pesare additandola come “figlia di”. Alle scuole medie qualcuno le ha detto “Tu parli, ma sei la figlia di”. Lei all’inizio ha incassato, perché ho visto che un po’ ci ha sofferto. Ma poi è riuscita a ribaltare la situazione. Alla fine della terza media ho visto che chi prima la denigrava poi era dalla sua parte. Maelle è stata brava e intelligente a gestire quella situazione”. Ancora, Clerici, come già fatto ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti nella diretta di FQMagazine, FQLife, ha precisato quale sia l’importanza dei “no” nell’educazione dei figli: “Bisogna educare i nostri figli ai “No”. Noi proteggiamo troppo i nostri figli. Lo sport insegna che i “no” sono costruttivi e che le sconfitte sono più importanti delle vittorie. Se noi iper-proteggiamo i nostri figli, poi i nostri ragazzi non crescono e al primo “no” di una ragazza reagiscono in maniera sbagliata”.