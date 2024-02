Chiara Ferragni conquista il record delle assenze. Non sulle apparizioni nei suoi canali social ma sulle riunioni del consiglio di amministrazione di Tod’s, l’azienda guidata da Diego Della Valle. L’influencer e imprenditrice cremonese, ora indagata per truffa aggravata a seguito delle multe dell’Antitrust imposte a due delle sue società per la vicenda del pandoro “Pink Christmas”, è entrata nel cda di Tod’s il 21 aprile 2021.

Ma ha partecipato, stando ai registri aziendali, solo a tre riunioni su 17 totali. Un tasso di assenteismo dell’82,4 per cento. Un vero e proprio record. Come riportato dal Sole 24 ore, nel 2021 è stata assente cinque volte su sei. Nel 2022 non è andata molto meglio: Ferragni ha presenziato soltanto a due degli 11 incontri programmati. Per quanto invece riguarda il 2023 non sono ancora disponibili i dati dell’azienda.

Ma quali compensi ha ricevuto per il suo ruolo nel consiglio di amministrazione di Tod’s? Nei due anni citati, un totale di 62.200 euro, di cui 25.500 euro lordi nel 2021 e 36.700 nel 2022.

All’epoca del suo ingresso nel cda di Tod’s la notizia aveva provocato un ‘effetto Ferragni’ considerevole. Un balzo significativo delle quotazioni dell’azienda in borsa, che in un solo giorno registrarono un aumento di valore di 100 milioni di euro.

Ora il Tar del Lazio ha confermato anche la multa di 175.000 euro alla Rai per la pubblicità occulta durante la passata edizione della kermesse Sanremese: di Amadeus con Ferragni a favore di Instagram. Il tribunale amministrativo ha mantenuto la sanzione imposta in precedenza dall’AgCom.