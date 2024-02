La monarchia è prima di tutto una saga familiare. Non fa eccezione quella inglese che, prima di tenere il mondo sulle spine per la preoccupazione legata allo stato di salute del re Carlo III, malato di cancro e della principessa Kate, ricoverata per una misteriosa chirurgia addominale, è stata al centro del gossip globale per le relazioni pericolose fatte di divorzi, liti e chissà, oggi forse riconciliazioni.

Se quanto sta accadendo in questi giorni fosse un film, la prima scena sarebbe quella del re che viene informato della sua patologia, la seconda quella in cui alza il telefono e convoca i suoi figli, William ed Harry; la terza quella di Harry che torna casa e corre dal padre.

Ma così è andata anche nella realtà, dato che, all’alba di martedì, poche ore dopo aver ricevuto la notizia, il figlio ribelle che ha scelto di vivere la sua vita in California è arrivato all’aeroporto LAX di Los Angeles su una Range Rover nera, per poi salire su un volo diretto a Londra, dal padre.

La notizia del tumore che ha colpito il re oggi lascia tutti con l’amaro in bocca e forse l’unica vera buona notizia sarebbe quella di poter finalmente leggere di una pace familiare a casa Windsor.

Le premesse sembrerebbero esserci.

Meghan Markle, una delle figure che ha contribuito ad accendere la miccia dei conflitti reali è rimasta a casa, a Montecito, con i due bambini, Archie e Lilibet. Una ragione di preoccupazione in meno ed un’occasione in più per i maschi di casa, di parlare da soli a quattr’occhi.

Anche Kate per il momento sarebbe fuori gioco, costretta a casa, all’Adelaide Cottage fino a dopo pasqua per recuperare dopo l’intervento subito a metà gennaio e presumibilmente, anche lei lascerà spazio all’occasione, da tutti auspicata, per il marito ed il cognato di stare da soli.

L’ultima volta che Harry è stato a Londra risale allo scorso settembre, in una visita brevissima per partecipare alla cerimonia dell’associazione benefica per bambini WellChild. Una toccata e fuga sulla quale non esistono conferme che abbia anche avuto tempo di incontrare i suoi familiari più stretti.

Prima di allora, in giugno, sempre lui e sempre da solo, era stato in città per andare personalmente a testimoniare in tribunale nell’ambito della causa contro il gruppo editoriale del Mirror. Anche qui, il tempo necessario a farsi vedere dai fotografi e dal giudice e di corsa a casa, in America.

Per ricordare un momento nel quale il duca del Sussex abbia trascorso tempo fisicamente al fianco del padre bisogna tornare indietro al 6 maggio, all’incoronazione del re. Ma anche in questa circostanza, Harry era stato relegato in seconda fila, accanto alle cugine, strategicamente lontano da inquadrature che lo ponessero insieme al fratello William e alla sua famiglia e nessuna partecipazione era seguita alle feste programmate dopo la funzione nella cattedrale di Westminster.

Quando si sono parlati dunque l’ultima volta? Al telefono, piuttosto di recente, per il 75esimo compleanno del re in novembre. La telefonata “calda” era stata colorata anche da un video dei due piccoli di casa Sussex intenti a cantare buon compleanno al nonno che, stando alle rivelazioni dei diversi libri in uscita in questo periodo sulla casa reale, avrebbe una vera e propria adorazione per i nipotini, in particolare George, Charlotte e Louis che abitano a pochi passi, a Windsor e condividono molto tempo insieme a lui.

L’ultima presumibile stretta di mano, difficile pensare ad un abbraccio tra i due, ci sarebbe stata per il funerale della regina Elisabetta II, ma è noto il malumore con il quale, l’8 settembre del 2022 Harry arrivò in Scozia essendo stato informato per ultimo di quanto accaduto.

E si diceva, difficile immaginare un abbraccio anche perchè, nel libro che di fatto ha rappresentato la pietra tombale sui rapporti tra il duca ribelle e la sua famiglia più stretta, una pagina sarebbe stata dedicata a ricordare di come, all’annuncio della morte di Diana, “Carlo non riservò nemmeno un abbraccio” per Harry.

Infine rimane l’ultimo grande tema: Camilla. “L’altra donna”, come la definisce nella sua biografia Spare (Il Minore). Quella “matrigna cattiva come quelle delle favole” che oggi si sta godendo le luci della ribalta in una nuova luna di miele con i sudditi che le hanno perdonato il dolore provocato a Lady Diana e che gioca la sua partita per avere un ruolo di primo piano in assenza del re, costretto a casa per trattare il cancro.

Ma ora Camilla dovrà fare i conti con la luce di William, il legittimo erede al trono e se Harry facesse pace per regalare al padre un pò di serenità, i due, insieme, la potrebbero mettere davvero nell’ombra.