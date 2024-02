È morto lo chef Pietro Fioriniello. Il cuoco 60enne, una volta lasciata l’Italia e la sua amata Napoli, si era trasferito in Svezia. In Scandinavia, grazie alla passione per la cucina, è riuscito a far innamorare i clienti di tutto il mondo grazie alla bontà dei suoi piatti. A darne la triste notizia è stata la famiglia tramite un post su Instagram: “Una volta chef, sempre chef! È con grande tristezza che annunciamo la tragica scomparsa del cuoco, padre, marito, nonno, napoletano e imprenditore Pietro Fioriniello in un incidente avvenuto il 3 febbraio 2024. Lascia una tristezza inimmaginabile nella sua grande famiglia. Non ci sono parole. Ma come diceva lui ‘la vita è bella, ciao!’“, si legge.

Fioriniello è stato investito da un tram sabato sera a Göteborg, dove viveva e gestiva un ristorante italiano da oltre 20 anni. La notorietà del cuoco si deve anche alle sue partecipazioni al programma di cucina “Fosta dejeten“, trasmesso dalla Tv di servizio pubblico svedese Svt. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio, non è mancato quello dell’amico-collega Daniel Meyn: “Sono sotto choc – ha detto – È incredibilmente tragico. Tutti i miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi figli. Mi mancherà moltissimo”, ha dichiarato Meyn. Fiorinello ha inoltre pubblicato diversi libri di cucina in svedese. L’ultimo, uscito nel 2018, era dedicato al suo ristorante e spiegava il procedimento di preparazione dei suoi raffinati piatti.