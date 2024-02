Barilla e i biscotti “copiati”. La popolare azienda dolciaria ha deciso di portare in tribunale la concorrente Tedesco per via di alcuni biscotti – distribuiti dalla Sapori artigianali con marchio “Il Borgo del Biscotto” – che sarebbero identici a Pan di Stelle e Abbracci. Lo scrive il Giornale di Brescia. L’ordinanza è stata firmata dal giudice Davide Scaffidi, dopo che la controversia è cominciata di fronte ai giudici della sezione civile d’impresa del tribunale di Brescia.

A recarsi in tribunale è stata la stessa Barilla che ha accusato la contendente Tedesco di averle copiato i dolcetti. La richiesta, poi accolta, fatta della multinazionale era quella di togliere dagli scaffali dei supermercati tutti i prodotti che potevano trarre in inganno il consumatore.

La produzione è stata ufficialmente sospesa nella giornata di ieri, lunedì 5 febbraio. “L’interferenza è suscettibile di arrecare un pregiudizio alla titolare del marchio in termini di svilimento dello stesso – ha scritto il giudice – in particolare laddove si consideri che i prodotti oggetto della contraffazione sono venduti a prezzi inferiori”. I tre tipi di biscotti contestati potranno essere venduti fino a esaurimento scorte. Inoltre, sarà presente una penale di 15 euro per ogni confezione che sarà prodotta o messa in commercio violando, quindi, l’ordinanza. Per ogni giorno di ritardo nel rispetto delle disposizioni, la Tedesco dovrà versare una cifra pari a 5 mila euro. L’avviso è infine quello di cambiare altre 6 confezioni, perché troppo simili ad altre già in commercio dalla concorrenza.