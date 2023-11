Lui il ‘bad boy’ dei Take That, lei la più carismatica delle Spice Girls: all’inizio degli anni Duemila Robbie Williams e Geri Halliwell hanno vissuto una storia d’amore che ha riempito le pagine dei tabloid. A determinare la fine di quella relazione, però, è stata la convinzione di Robbie che la propria partner fosse d’accordo con i paparazzi per concedere loro scatti della coppia da pubblicare sulla cronaca rosa. A parlarne è lo stesso cantante nel documentario a lui dedicato in arrivo l’8 novembre su Netflix.

LA STORIA D’AMORE TRA ROBBIE WILLIAMS E GERI HALLIWELL – La liaison con Ginger Spice è stata più di un’avventura e, come riportano i media inglesi, Robbie Williams non esita a definirla “magica”. Quell’amore, però, è arrivato in un momento poco felice nella vita dell’artista, che stava frequentando gli Alcolisti Anonimi ed era stato messo in guardia dall’intraprendere una relazione in un momento di fragilità. “Non puoi nemmeno prenderti cura di un cactus, figuriamoci di qualcun altro” commenta l’ex Take That, che nel documentario ammette come le paranoie abbiano avuto la meglio su di lui. A quei tempi, infatti, circolavano voci secondo cui Geri fosse d’accordo con i paparazzi e Robbie si era convinto che fosse davvero così: “Ora non penso che sia vero neanche per un secondo, ma in quel momento ci credevo. Ciò dimostra semplicemente cosa può fare alla tua psiche essere sotto i riflettori quando non puoi fidarti di nessuno” riflette oggi il 49enne.

LUCI MA SOPRATTUTTO OMBRE NEL FILM SU ROBBIE WILLIAMS – Il film in arrivo su Netflix fa entrare lo spettatore nelle pieghe più oscure della vita di Williams, segnata per anni da dipendenze e problemi di natura emotiva. Stando alle anticipazioni uno dei momenti dall’impatto più forte mostra l’artista che, durante un concerto a Leeds, viene colto da un attacco di panico. Malgrado le sue condizioni Robbie rimane sul palco e la sera successiva si esibisce nuovamente. Tra luci e ombre di una vita e una carriera vissute spesso con il piede sull’acceleratore, la voce di “Angels” ha modo di riflettere anche sul proprio presente e su quanto sia stato fortunato a incontrare la moglie Ayda. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2006 e si è sposata nel 2010. Insieme hanno 4 figli: Teddy (10 anni), Charlie (8), Coco (4) e Beau (3). I tempi degli eccessi sono lontani, e lo stesso artista ammette come riguardare il film sulla propria vita abbia, adesso, un effetto decisamente catartico.