Martina Colombari è stata operata d’urgenza e si trova ancora ricoverata in ospedale. Sdraiata a letto, con occhiali da vista e il viso leggermente affaticato, l’ex Miss Italia moglie di Alessandro “Billy” Costacurta, ha raccontato su Instagram quanto le è successo: “Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna – ha esordito in una Story -. Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò”.