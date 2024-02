Dopo aver mostrato la sua anima rock nelle prime ore del mattino a “Viva Rai2 – Viva Sanremo” con Fiorello, Amadeus ha inaugurato la prima conferenza stampa dell’organizzazione del Festival di Sanremo 2024. Irruzione di Fiorello che ha rivelato e graffiato ironicamente: “Sai chi sarà in testa alla classifica? Al Bano”. Poi si torna al conduttore e direttore artistico: “Vedremo delle sorprese anche nelle top 5 – ha detto Amadeus – e potrebbero esserci graditissime presenze femminili e sono curioso di vedere il voto del pubblico. Abbiamo delle donne meravigliose nel cast e anche tra i Giovani, degne erede di personalità come Fiorella Mannoia. Conosco Geolier e la forza di questo ragazzo, c’è un movimento nuovo generazionale napoletano che non è più solo circoscritto a Napoli ma va da Nord a Sud. Quando Geolier si è presentato col brano, ho apprezzato che avesse presentato la canzone in napoletano”. Respinte qualsiasi illazioni sul Festival di Sanremo politicizzato: “Smentisco tutto. Quando ho incontrato il Roberto Sergio mi ha detto: ‘Puoi continuare liberamente a fare Sanremo come hai fatto negli ultimi 4 anni. Non mi ha mai fatto una telefonata per sapere nulla. I miei Festival non sono politicamente schierati: sono stato criticato da destra e da sinistra… Più libero di così!”.

Non ci saranno monologhi dei co-conduttori ha rivelato Amadeus a FqMagazine: “Ci saranno dei momenti personali di alcuni ospiti. Giovanni Allevi torna a calcare un palcoscenico e racconterà la sua esperienza: si farà testimonial di tanti che lottano contro la malattia. Avremo poi ospiti martedì 6 febbraio la mamma di Giogiò, il ragazzo ucciso a Napoli e ci saranno Stefano Massini e Paolo Jannacci, giovedì 8 febbraio, per parlare di morti sul lavoro. Tante fotografie molto belle a mio avviso”.

Amadeus parlando della serata di mercoledì 7 febbraio in Piazza Colombo, quando si esibirà Rosa Chemical, ha rivelato ironicamente: “Mi ha promesso che non bacerà nessuno!”. Il riferimento è all’ormai incontro ravvicinato cult dello scorso anno con Fedez in diretta, che scatenò mille polemiche. Piccola nota di colore a margine, Amadeus ha commentato le nuove luci della Sala Stampa che dopo tre anni è tornata al Teatro Ariston: “Scusate ma sono accecato dalle luci, questo è il modello Paola Ferrari. Che saluto perché è un’amica”. Il direttore del prime time Rai Ciannamea sulla polemica di Maurizio Gasparri su biglietti e presenze Rai a Sanremo ha spiegato: “C’è stato un netto ridimensionamento della delegazione Rai a Sanremo. Se c’è stato qualche problema gli uffici preposti faranno giusti approfondimenti per capirci di più e sono sicuro che da parte di rai non vi sia nessuna operazione che non sia trasparente”.

LA PRIMA SERATA CON MARCO MENGONI, LAZZA E TEDUA – Amadeus sarà affiancato da Marco Mengoni la prima serata di domani martedì 6 febbraio. Il vincitore della scorsa edizione del Festival sicuramente canterà il brano vincitore “Due Vite”, come da tradizione e da passaggio di consegne. Saranno eseguite tutte e trenta le canzoni in gara che saranno votato solo dalla Giuria Sala Stampa, tv e Web. A fine serata sarà svelata la classifica provvisoria dei primi dieci. In piazza Colombo si esibirà Lazza, la performance sarà mostrata anche in diretta su Rai Uno durante il Festival. Sulla nave Costa Smeralda ci sarà invece Tedua, si vedrà anche la sua esibizione in diretta.