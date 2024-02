Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, sul Nove, ha risposto alle parole di Ignazio La Russa, che in un’intervista in tv aveva detto che Giorgia Meloni “non è la classica donna che ha bisogno di un uomo per emergere”. “Caro Ignazio – ha detto Littizzetto – la ‘classica donna’ emerge nonostante gli uomini, non siete la scaletta che ci tira su, ma il peso che ci tira giù”.

Video Nove