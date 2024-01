Giorgia Meloni “non è la classica donna che ha avuto bisogno di un uomo per emergere“. Parola del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha descritto così la presidente del Consiglio – sua storica compagna di militanza – nel corso di un’intervista alla trasmissione Avanti popolo, condotta da Nunzia De Girolamo su Rai 3 (martedì è andata in onda l’ultima puntata). Meloni, dice La Russa, “non ha avuto bisogno di Pigmalioni, non ha avuto bisogno d’aiuto” per avere successo, come, lascia intendere la seconda carica dello Stato, la maggior parte delle donne. Anzi, è lei che ha trainato Fratelli d’Italia fino a farlo diventare il primo partito del Paese: “A questi livelli, se non ci fosse stata lei, non saremmo riusciti ad arrivare“.

Su un’eventuale candidatura della premier alle Europee di giugno, La Russa temporeggia: “Ho già detto che secondo me fa bene a scegliere all’ultimo. Io gliel’ho detto. Perché devi decidere oggi? Quando mancherà un mese e mezzo dal voto, a quel punto tirerà le somme e si vede. Non le ho dato il consiglio di aspettare fino all’ultimo, le ho detto che fa bene ad aspettare. Dopodiché, se si dovesse candidare, sarebbe nella norma, nella regola”. Nessun problema di opportunità, quindi, nel candidarsi a un seggio che si sa già di non voler occupare: “L’unico dubbio, perché me ne ha parlato, è se la candidatura togliesse tempo al governo. Ci sta pensando”.