Che Sanremo è senza Alba Parietti? Beh, quest’anno lo scopriremo. Abituati a vederla seduta sempre nelle prime file del teatro Ariston, la sua presenza alla kermesse è una di quelle certezze incrollabili. Un po’ come il Maestro Beppe Vessicchio, che quando non è parte della manifestazione in qualità di Direttore d’orchestra provoca il dispiacere dei fan. Ebbene, l’edizione 2024 dovrà fare a meno anche di lei: Alba nazionale. Lo comunica la diretta interessata sui social, condividendo la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata a Sanremo ’92, edizione che la vide tra le co-conduttrici accanto a Pippo Baudo.

“32 anni fa con @therealbaudo36 @realbrigittenielsen @milly_carlucci vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa” scrive Parietti. “Ho fatto tutto ciò che si può fare a @sanremorai, sono stata conduttrice del Festival, 3 volte del Dopofestival, giurata di qualità, commentatrice, opinionista sempre presente. Sanremo fa parte da 32 anni della mia vita, delle mie emozioni della storia della tv e mi fa piacere che le persone, gli spettatori i giornalisti associno la mia figura a questa manifestazione che amo. In bocca al lupo ad @amadeusonoio a @rai1official vi seguiremo seppure quest’anno per la prima volta da distante, ma sempre vicina con il cuore. Perché Sanremo è Sanremo”.