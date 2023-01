“Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio”. Una frase ormai iconica della storia sanremese, pronunciata al Festival della canzone italiana per ben ventisei volte. A Sanremo 2023, però, il celebre compositore e musicista napoletano non dirigerà nessuno dei 28 artisti in gara. A rivelarlo è lui stesso in un’intervista a La Stampa: “Quest’anno poso la bacchetta, Sanremo 2023 lo faccio solo a parole – ha confessato –. Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big”, ha poi aggiunto. Già nel 2016, quando si vociferava di una sua assenza, l’hashtag #UsciteVessicchio era diventato virale e, in quell’occasione, il maestro aveva diretto Patty Pravo, in gara con Cieli Immensi. Questa volta, però, i dubbi sulla sua presenza sono ben pochi: “Non frequento più il mondo della produzione discografica e non è capitato. L’anno scorso ero con Le Vibrazioni anche perché con Francesco Sarcina c’è un legame di lunga data, così come il feeling e la stima che ho con Elio e le Storie tese, ma no, quest’anno non è capitato. L’anno scorso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause”.

E, in effetti, Vessicchio è un’istituzione del Festival. Dall’esordio nel 1990 alla direzione de La nevicata del ’56, brano di Mia Martini, una lunga storia d’amore con Sanremo, coronata da quattro vittorie (Sentimento con gli Avion Travel nel 2000, Per dire di no con Alexia nel 2003, Per tutte le volte che con Valerio Scanu nel 2010 e Chiamami ancora amore con Roberto Vecchioni nel 2011) e quattro premi come miglior arrangiatore nel 1994, 1997,1998 e 2000. Niente partecipazione, dunque. Ma il direttore d’orchestra più amato dagli italiani sarà a Sanremo in una veste nuova e intervisterà gli artisti in gara per il podcast Italians do Hits Better di Amazon Music: “Mi è arrivata la proposta di fare una chiacchierata con tutti i partecipanti al Festival (…). Mi è sembrata una cosa interessante – ha dichiarato – I cantanti si racconteranno a me e io racconterò a loro il festival che ho vissuto con aneddoti e ricordi dei miei momenti più speciali. Inoltre, ho curato personalmente la playlist ‘Dirige l’orchestra il maestro Vessicchio’ che sarà disponibile su Amazon Music”.