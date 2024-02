Paura per Giuseppe Garibaldi. Il concorrente del Grande Fratello si è sentito male nella serata di venerdì 2 febbraio e si è reso necessario il soccorso di un’ambulanza. Non è chiaro che cosa sia successo al 30enne calabrese. Da alcuni video che circolano online si sente uno dei concorrenti allarmare i compagni: “Corri! Corri!” e Anita Olivieri urlare: “Chiamate il GF!”. Preoccupati dalla situazione i ragazzi si sono precipitati nella zona dei bagni per vedere cosa fosse successo, e fuori dall’inquadratura si sente Marco Maddaloni dire: “Non toccategli il cuore“. Giuseppe sarebbe stato portato via in ambulanza come si deduce dal suono della sirena udibile in un’altra clip postata su X/Twitter.

COME STA GARIBALDI – Da parte sua, il Grande Fratello ha twittato dopo qualche ora: “Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”.

oddio giuseppe si è sentito male no ragazzi mi sta salendo l’ansia#perletti pic.twitter.com/G1CpYw2oeg — lis????perletti stan account (@muscattinaaa) February 2, 2024