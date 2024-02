Malore in scena per Paolo Pierobon. L’attore visto anche in Squadra antimafia – Palermo oggi, Distretto di Polizia 9 e Rosy Abate – La serie, durante il debutto dello spettacolo “De Gasperi: l’Europa brucia” al Teatro Sociale di Trento giovedì 1 febbraio “si è sentito male sul palco crollando a terra“, scrive Rai News. Lo spettacolo è stato sospeso e Pierobon, soccorso da un medico presente in sala, è stato portato al Santa Chiara di Trento per alcuni accertamenti.

Sui social il centro che promuove l’evento culturale ha fatto sapere che le repliche previste il 2, 3 e 4 febbraio sono annullate, mentre le condizioni dell’attore sarebbero in miglioramento: “L’attore pluripremiato e recentemente insignito del Nastro d’argento per l’interpretazione del film ‘Rapito’ di Bellocchio, sta fortunatamente meglio ed è stato già dimesso dall’ospedale“.