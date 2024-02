“Anche i più ottimisti iniziano a dubitare sulle capacità di recupero reputazionale di Chiara Ferragni“. L’influencer, da mesi nell’occhio del ciclone per il Pandoro gate, non convince tutti circa la strategia messa in atto per tornare sui social dopo la bufera. Lo dimostra, ad esempio, quanto avvenuto di recente, quando ha promosso l’hotel in montagna dove ha alloggiato attirando, però, sulla struttura una valanga di commenti negativi. Andrea Camaiora, CEO The Skill Group ed esperto in crisis management dà la propria opinione ai microfoni de Il Messaggero.

“Non c’è l’ombra di una nuova, efficace e accorta strategia comunicativo reputazionale di medio termine. Scherzando, verrebbe da chiedersi se a guidare le azioni è il masochismo o l’autosabotaggio” spiega Camaiora, che interrogato sui passi falsi commessi dall’imprenditrice digitale nelle ultime settimane fa sapere: “Trovandosi in una posizione di estrema delicatezza, in attesa delle decisioni della procura sulla posizione propria e dei propri collaboratori, parlare è fortemente sconsigliabile, per non dire improponibile. E invece Chiara Ferragni si prende la briga di un commento, in cui si fa esplicito riferimento a ‘lacune’ normative, che non poteva far altro che rinfocolare le polemiche. Un virgolettato sbagliato dall’inizio alla fine, che fa acqua da tutte le parti, da principianti […]”.

Quanto alla vicenda dell’Hotellerie de Mascognaz commenta così: “C’è chi ipotizza che l’inciampo dell’hotel valdostano sia stato un test per ‘misurare la temperatura della crisi’. Se così è stato, se cioè c’è dietro la valutazione di un professionista, a voler essere gentili si è trattato tecnicamente di una follia. Siamo lontani mille miglia dall’exit strategy […]”.