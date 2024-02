E se Kate Middleton in realtà fosse affetta da anoressia? Nonostante i forti tentativi da parte dello staff di Kensington Palace di mettere a tacere le voci ormai fuori controllo circa la vere condizioni della principessa del Galles, le ricostruzioni sulle cause del suo lungo ricovero non si fermano. Il desiderio di mantenere le condizioni di salute di Kate sotto il più totale riserbo per tutelare la sua privacy e la serenità dei tre figli, George, Charlotte e Louis, è diventato un boomerang. Troppe discrasie tra le pochissime informazioni fornite ed i fatti. Due settimane in ospedale per un intervento di chirurgia addominale programmato e poi tre mesi di recupero a casa suonano davvero strani, quindi gli appassionati di cose reali cominciano a ragionare mettendo insieme i pezzi disponibili.

Il sito di gossip americano In Touch Weekly ha raccolto tutte le ipotesi che sono circolate in questo ultimo periodo su quanto realmente accaduto alla Middleton. Insieme all’isterectomia, congettura tra le più popolari anche in Italia, una fonte sentita dal sito avrebbe parlato di disordini alimentari legati alla bulimia. D’altro canto per anni, spiega il magazine, la magrezza anche esagerata di Kate non è passata inosservata ponendo molte perplessità. E questo sarebbe un tema delicato per William che, stando alla fonte citata da In Touch, “si arrabbia molto quando sente le persone dire che Kate ha problemi di disordine alimentare”, come Lady Diana, del resto. “Ovviamente – continua il virgolettato raccolto – lui si preoccupa se la gente pensa questo, ma si tratta anche di un tema sensibile visto quello che ha passato la madre”.

Naturalmente le fonti ufficiali, dal primo momento, si sono affrettate ad escludere che Kate fosse in pericolo di vita, dando in cambio pochissimi elementi, così, le associazioni tra le sue condizioni e la storia di Diana, sebbene indirettamente e con astuzia, sono state gettate in pasto ai media. A farlo è stata proprio una che di reali se ne intende parecchio, Angela Levin, biografa e amica intima di Camilla, che intervistata da GB News ha chiaramente associato Kate a Diana attraverso i patimenti che affliggono William chiamato prima ad occuparsi della fragilità mentale della madre e oggi, allo stesso modo, di sua moglie Kate. Non dire nulla per dire tantissimo.

E se muove foglia soffia vento; perché sempre la Levin, ieri avrebbe anche escluso che le principesse Eugenie e Beatrice, figlie di Andrea, possano svolgere ruoli ufficiali in sostituzione di Carlo e Kate perché, essendo molto legate a Harry, “potrebbero spifferare qualcosa”… Infine ci sarebbero altri elementi da aggiungere ad una riflessione complessiva, perché non si può dimenticare la storia del tradimento del futuro re con Rose Hanbury, vicina di casa ed (ex) amica di Kate. Cosmopolitan, proprio a ridosso dell’incoronazione di Carlo III, un anno fa, aveva apertamente parlato di questa “ragazza di campagna”, inserita nella lista degli ospiti per il grande evento, in quanto marchesa di Cholmondeley e moglie di un nobile di 20 anni più vecchio. I rumors sulla presunta relazione tra William e Rose partirono già nel 2019, ma si sarebbero infittiti con la brusca fine dell’amicizia tra lei e Kate. Il Daily Mail, parlando della questione, aveva anche avanzato l’ipotesi che le due famiglie potessero procedere per un’azione legale ma in realtà nessuno, fino a quel momento, aveva fornito prove evidenti del tradimento tali da poter supportare un processo, così l’idea sarebbe stata accantonata.

Omid Scobie, amico e biografo non ufficiale di Harry e Meghan, nel suo ultimo libro Endgame raccontava di come Christian Jones, ufficio stampa di Kensington Palace, cercasse disperatamente di mettere a tacere le voci della liaison facendo pressioni sul tabloid The Sun che per primo l’aveva tirata fuori. Il quotidiano definiva Rose la “rivale rurale” di Kate perché le due, oltre ad una ipotetica passione per William, condividono anche l’amore per la campagna, dove vivono a pochi passi l’una dall’altra, frequentando lo stesso ambiente e gli stessi circoli esclusivi. Insomma, che le relazioni extraconiugali dei reali siano dei segreti di Pulcinella, da che mondo è mondo, non stupirà nessuno e anche se qui non esiste alcuna conferma, esistono dei fatti: le voci del tradimento, la presenza di Rose alla cerimonia di incoronazione ed il ruolo di primo piano dato al figlio che ha sfilato accanto all’erede al trono George, la sempre più preoccupante magrezza di Kate, fino al mistero che avvolge il suo ricovero alla London Clinic dove Willliam, di fatto, si è visto solo una volta in 14 giorni. A ciascuno le sue conclusioni, in attesa che i fatti diano evidenza alla verità.