Prepariamoci a vedere, insieme a Hamilton, anche il suo cane Roscoe nei box Ferrari. Come noto dal 2025 il pilota entrerà a far parte della scuderia di Maranello e per questo è altamente probabile che l’amico a 4 zampe che lo segue ovunque lo raggiungerà anche lì. Ma chi è Roscoe? Si tratta di un bulldog di undici anni dotato di un proprio profilo Instagram, rintracciabile sotto il nick “roscoelovescoco” (che fa riferimento a Coco, la sua cagnolina gemella morta nel 2020).

A seguirlo è quasi un milione di persone, ma le particolarità che lo riguardano non si esauriscono certo qui: guadagna infatti circa 700 euro al giorno perché fa parte di un’agenzia di “modelli” e partecipa ad audizioni per sponsorizzare prodotti, e – proprio come Lewis Hamilton – segue una dieta vegana che avrebbe apportato benefici alla sua artrite e ai problemi respiratori. Curiosando sul suo profilo è difficile non rimanere conquistati dalla sua simpatia. La foto che vince su tutte? Quella del suo compleanno scattata lo scorso ottobre, con Roscoe e altri cinque amici a 4 zampe in posa e agghindati a festa davanti alla torta per il festeggiato.