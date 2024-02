Kate Middleton non è mai stata in coma né in pericolo di vita. Kensington Palace è furioso e rompendo il protocollo ha parlato al Times per tacitare ogni rivelazione diffusa nell’ultimo periodo dalla stampa spagnola per voce di una giornalista ospite di Telecinco, rete tv di proprietà di Mediaset Spagna. “Non è assolutamente vero” si sono affrettati a spiegare i portavoce della coppia reale e “Kate non è mai stata in pericolo” dopo l’intervento di chirurgia addominale subito alla London Clinic che l’ha tenuta ricoverata a Marylebone, nel centro di Londra, dal 16 al 29 gennaio.

La scrittrice Concha Calleja, che non è la corrispondente della testata di news spagnola, ma si presenta come esperta di reali, è stata spesso ospite del programma di intrattenimento e gossip pomeridiano, Fiesta, e da lì avrebbe diffuso notizie frutto di suoi informatori, ovvero membri dello staff dei principi del Galles, ottenute “in termini assolutamente confidenziali”.

Le sue dichiarazioni, a macchia, avrebbero poi trovato spazio anche su quotidiani giudicati più seri come El Confidencial, La Vanguardia e La Razon. Da qui, la forte ed accorata reazione di Kensington Palace che anche sulle pagine del Telegraph ha cercato di chiudere la questione parlando di notizie “assurde”. Di più, il portavoce della Middleton avrebbe anche chiarito che “quella giornalista non ha mai fatto alcun tentativo di verificare direttamente con le forti ufficiali quando dichiarava”.

Ecco perché le sue ricostruzioni sarebbero “completamente inventate e, usando un linguaggio educato – ha aggiunto la fonte sentita dal quotidiano inglese – assolutamente non è il caso (di dargli retta)”. Eppure la Calleja, nei giorni del ricovero della Middleton si era prodigata in racconti su ciò che a suo dire sarebbe accaduto tra le corsie dell’ospedale di Londra dove anche re Carlo è stato ricoverato per tre giorni per il suo intervento alla prostata.

Affermando di avere i contatti giusti, la giornalista, ospite in tv, avrebbe parlato di condizioni gravi e di coma. Addirittura avrebbe anche spiegato che il 28 dicembre Kate sarebbe già stata per qualche giorno in quella clinica perché aveva “già iniziato a non sentirsi bene e non era la prima volta”. Anche su questo punto il palazzo ha ritenuto di negare fermamente perché “furioso” davanti a dichiarazioni, giudicate “false” ma che comunque avrebbero fatto il giro del mondo facendo credere a tutti che “Kate fosse in serio pericolo”.

Addirittura sarebbe partito un tam tam di ricostruzioni completamente “prive di senso” come quella secondo la quale “i medici avrebbero dovuto pendere decisioni drastiche nel momento in cui sarebbero emerse delle complicanze post intervento”. Questo li avrebbe indotti, secondo quanto dichiarato dalla Calleja alla tv, “a porre Kate sotto coma farmacologico. Intubandola per gestire le gravi complicanze inattese; perché l’intervento sarebbe invece andato bene; mentre il postoperatorio assolutamente no”.

Dettagli su dettagli che la giornalista avrebbe snocciolato nel programma di gossip grazie alla sua fama di esperta di famiglie reali e grazie a queste fonti riservate che l’avrebbero portata a dichiarare che la preoccupazione per la principessa era tale e “palpabile” perché a quel punto si trattava di “salvare la sua vita”. Ancora, avrebbe persino specificato che adesso, l’assistenza domiciliare post intervento avrebbe richiesto molto di più che il semplice supporto della sua famiglia e che a tal proposito sarebbe necessaria la presenza di uno staff ad hoc e di un adeguamento della residenza dei principi del Galles trasformata “praticamente in un vero e proprio ospedale”.