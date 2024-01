Fiorello l’ha combinata grossa. Se il suo show mattiniero vivrà un periodo molto intenso dato dall’inizio del Festival di Sanremo, la svista di questa mattina, 31 gennaio, potrebbe aver fatto infuriare Lorella Cuccarini. Come ogni ‘buongiorno’ di Fiorello che si rispetti, il cabarettista aveva improvvisato una telefonata ad un personaggio dello spettacolo. Questa volta è toccato alla Cuccarini. Nuovo giorno, nuova chiamata, potremmo dire. Tutto sembrava procedere come da routine, fin quando Fiorello non si è accorto di aver (involontariamente) mostrato ai propri telespettatori il numero di telefono della conduttrice.

Il primo ad avvisarlo della svista è stato Fabrizio Biggio, che ha cercato di rasserenare il comico che però, poco dopo, si è detto “molto preoccupato per ciò che è successo“. Lorella Cuccarini non aveva risposto alla telefonata ed ora sarà, probabilmente, a cambiare numero di telefono. Viva Rai2! e Fiorello non finiscono mai di stupire.