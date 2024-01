Bob Odenkirk è cugino di Re Carlo d’Inghilterra. La star di Better Call Saul e Breaking Bad ha scoperto di essere imparentato con il sovrano britannico. Grazie al programma televisivo americano Finding Your Roots, basato sulla precisa ricerca nel passato genealogico di singoli individui, lo scavo nel passato sul parentado della famiglia Odenkirk è andato indietro per ben cinque generazioni. Il 61enne attore è così risultato l’undicesimo cugino del re Carlo III.

Nonostante la famiglia Odenkirk sia di Chicago, il quinto bisnonno dell’attore, Friedrich Carl Steinholz, nato a Plön, in Germania nel 1755, venne concepito dal matrimonio da una nobildonna con il duca di Plön, che era imparentato con le famiglie reali d’Europa a causa dei matrimoni misti. L’iniziale reazione di Odenkirk non è stata proprio di entusiasmo, anzi: “Mi sento parte di una storia di cui non pensavo di far parte. Io sono americano quindi non sono monarchico e non credo ai principi della monarchia. La democrazia è il contesto politico che abbiamo raggiunto e lo reputo migliore della monarchia. Meglio continuare su questa strada”.

All’annuncio ufficiale della lontana parentela con Carlo III però Odenkirk ha modificato un po’ le sue emozioni esclamando di fronte al conduttore del programma: “Mi stai prendendo in giro? È pazzesco! (…) forse cambierò idea sulla questione della monarchia”. Odenkirk è cresciuto in una zona popolare di Chicago ed è il secondo di sette fratelli nati da Walter Odenkirk e Barbara Mary, cattolici di origine tedesca e irlandese. Nel 2021 aveva avuto un infarto sul set di Better Call Saul ed era sopravvissuto solo grazie al pronto intervento dei colleghi che recitavano con lui.