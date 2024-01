Fascino, carisma e determinazione hanno accompagnato la ricca carriera professionale di Sandra Milo, l’attrice scomparsa nella giornata di ieri, 29 gennaio. Ad unirsi al cordoglio per il decesso della conduttrice è intervenuto anche Pierluigi Diaco, durante la trasmissione Bella Ma. “Sono stato attraversato da una grande emozione stamattina – ha detto Pierluigi Diaco -. La verità è che non stava bene. Era a letto da parecchio tempo, curata dall’amore dei suoi tre figli. Ha voluto lasciare questa Terra nel suo letto, era il suo desiderio”. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Milo aveva ammesso: “Non ho paura di morire, ho 90 anni e a un certo punto toccherà anche a me. Sono cresciuta sotto le bombe e la morte lì era sempre vicina“.

Il giornalista ha anche raccontato gli ultimi ‘sogni nel cassetto’ conservati dalla “Sandrocchia” del cinema italiano: “È salita in cielo Sandra Milo, è stata un’amica sincera e una compagna di viaggio preziosa – ha dichiarato l’autore -. E io devo proprio ringraziarla per tante cose, tra cui per avermi insegnato che ogni momento doloroso lo si può affrontare con altruismo. Ho condotto più programmi con lei ed è stata sempre fonte di ispirazione e idee per me. Sono contento che nel 2021 abbia ricevuto il premio che meritava, quel David di Donatello che l’ha consacrata per quella che era, una grande artista”. E ancora: “Sandra voleva tornare alla conduzione. Questo era il suo più grande desiderio e da lì ho avuto l’idea di farle curare la rubrica nel programma Io e Te, sia in Io e Te di notte che andava in onda in seconda serata su Rai Uno. Lei si divertiva moltissimo a rispondere alle lettere dei telespettatori di Rai Uno”, ha concluso Diaco.