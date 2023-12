Dopo le gaffe in diretta tv, un nuovo caso travolge Vira Carbone. La conduttrice di “Buongiorno Benessere” avrebbe dovuto partecipare al programma “BellaMà” condotto da Pierluigi Diaco lo scorso 7 dicembre, ospite insieme alla collega Luana Ravegnini per parlare di “Tv della salute”. In onda però Carbone non è apparsa, avrebbe atto marcia indietro, spiegano Dagospia e Today, dopo una lite con il padrone di casa arrivando alla decisione di “non firmare la liberatoria per la puntata“. Il padrone di casa avrebbe chiesto alle sue ospiti di cantare la canzone di Mary Poppins (“basta un poco di zucchero e la pillola va giù”), la giornalista avrebbe chiesto di poterla cantare in playback scatenando l’ira di Diaco che, secondo la ricostruzione del sito diretto da Roberto D’Agostino, avrebbe riesumato un vecchio battibecco quando Carbone era stata richiamata in diretta a “Io e te” dopo uno squillo del suo cellulare: “Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino”.

A @ViraCarbone suona il telefonino in diretta… e @PierluigiDiaco le fa un mezzo cazziatone in diretta a #IoeTe ???? pic.twitter.com/ot8oYbkRzC — TV Italiana (@TV_Italiana) July 12, 2019

Vira Carbone, forse per sdrammatizzare, avrebbe ricordato la loro amicizia (“Mi rimproveri sempre, ma tu e io siamo amici”), smentita dal collega: “Difficile essere amici non sentendosi da cinque anni”. A far degenerare tutto, la frase pronunciata dal conduttore dopo le continue interruzioni di Carbone a Ravagnini: “Non dev’essere per niente facile creare sintonia con te”. Vira non ha firmato la liberatoria e il gruppo di lavoro ha dovuto girare nuovamente la puntata con una sola ospite, Luana Ravegnini. “Per carità, assolutamente no. Diaco è una persona che conosco, che stimo. Non c’è alcuna notizia. Diaco non mi ha fatto niente. Tutto tranquillissimo. Neanche le ho lette queste cose”, ha smentito Vira Carbone a Fanpage.

“Non c’è nessuna notizia, davvero. Se ero in puntata? Mi avete vista? Non c’ero. Non c’è stato proprio nulla, nessuna polemica. Diaco è una persona con la quale ho buoni rapporti. Siamo due colleghi che si stimano. Il rapporto tra noi era assolutamente tranquillo. Non c’era nulla da chiarire perché non c’è stato alcuni screzio. Non ‘è accaduto nulla ma, come sempre, ogni volta che si parla di me e Diaco, ci sono polemiche. Vi assicuro che è tutto tranquillissimo. Siamo in ottimi rapporti. Lo puoi virgolettare“, ha continuato la conduttrice di “Buongiorno Benessere”. La notizia è stata però confermata da Pierluigi Diaco a Tvblog: “Vira Carbone per motivi a me sconosciuti non ha firmato la liberatoria per la messa in onda. Non ho altro da aggiungere”.