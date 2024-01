“È stato un periodaccio, mi è cambiata la vita in un attimo”. Ospite a Verissimo Costantino Vitagliano parla della malattia che lo ha colpito nei mesi scorsi. Era novembre quando sui social annunciava di avere una patologia molto rara che lo aveva costretto a un lungo ricovero in ospedale. Ora nel salotto di Silvia Toffanin racconta un calvario che non si è affatto concluso.

LA SCOPERTA DELLA MALATTIA – Tutto è iniziato con la rottura di un tendine mentre giocava sul divano con la figlia Ayla di 8 anni. Il dottore che gli aveva steccato il dito lo ha invitato ad andarlo a trovare al pronto soccorso per vedere come procedesse la guarigione: “Sembra un caso ma avevo un dolore allo sterno che ho ancora adesso” fa sapere Vitagliano, “mi hanno fatto un’ecografia da cui è venuta fuori una macchia sulla aorta ombelicale quindi sono andati tutti in ansia e mi hanno ricoverato d’urgenza […]”. Da lì i medici lo hanno sottoposto a numerosi esami per capire che cosa avesse: “Ho fatto 29 giorni di esami senza avere una risposta […] Ho perso 12 chili in 10 giorni, ho pensato ‘Ok sto morendo e non me lo vogliono dire’. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che non ho un tumore”.

UNA VITA STRAVOLTA – Sicuramente la vita dell’ex tronista di Uomini e Donne è drasticamente cambiata: “Devo stare completamente a riposo, sono un autoimmune, ho questa massa che mette l’aorta in pericolo quotidianamente, oggi sono sotto pasticche dalle 8 di mattina con l’agitazione che non sai cosa può capitare da un momento all’altro pur se adesso ho iniziato una terapia”. Costantino spiega che i medici stessi stanno andando per tentativi, perché una cura specifica non c’è: “È una cosa talmente rara che non abbiamo i farmaci: vado a cortisone con dosi da cavallo che mi dà dei picchi di energia e dei momenti down. Si è spento l’interruttore e mi sono ritrovato in un’altra vita”.

UNA NUOVA REALTÀ – La piccola Ayla, che il 49enne ha avuto dall’ex compagna Elisa Mariani, è al corrente del fatto che il padre non sia in splendida forma. “Cerco di essere ciò che ero ma è difficile. Sono nell’agitazione, nello stress che non dovrei avere” ammette tra le lacrime Vitagliano, che torna nuovamente con la memoria ai giorni del ricovero quando ancora non aveva una diagnosi: “In ospedale stavo impazzendo e veniva fuori il brutto del mio carattere. Sono arrivato al punto che volevo strapparmi via tutto e andare via, muoio ma muoio da leone”. A fermarlo in quella circostanza anche la maturità sopraggiunta con l’età che gli ha impedito di agire d’istinto come invece avrebbe fatto in passato. Costantino oggi guarda la vita con altri occhi e sta imparando a fare i conti con la sua nuova realtà: “Avere ansia per stare qua con te non è da me” ammette di fronte a Silvia Toffanin, “io che non riesco a star fermo su una poltrona è una cosa che non riesco a gestire”.